Villingen-Schwenningen Doch 100 Euro fällig

450 Euro hätte der Taxifahrer als Strafe wegen des Zahlungsverzugs berappen sollen, das lässt den 55-Jährigen immer noch argwöhnen. "Ich wurde von meinem Arbeitgeber ordnungsgemäß angemeldet und dachte, dass auch die Agentur informiert wird. Als die Mahnung wegen des Rückstands kam, habe ich alles gezahlt. Außerdem hatte ich bislang noch nie mit dem Gericht zu tun", so der frühere Kraftfahrzeug-Mechaniker gegenüber Amtsrichter Christian Bäumler. Der Vorsitzende seufzte in der Sache und regte eine Verfahrenseinstellung an. Die Staatsanwaltschaft verband ihre Zustimmung jedoch mit der Forderung nach einer Geldauflage. "Wir tragen die Einstellung mit, allerdings nur bei Zahlung von hundert Euro", ließ der in Villingen eingesetzte Rechtsreferendar nach telefonischer Absprache mit seinem Vorgesetzten wissen. Der 55-Jährige akzeptierte schmollend, ist damit aber den Betrugsvorwurf los. Im Amtsgericht kommt es wiederkehrend zu ähnlich gelagerten Fällen. Mehrmals im Jahr nehmen hier Angeklagte nach Anzeige der Arbeitsagentur Platz. Mitunter geht es um Beträge von deutlich unter 100 Euro.