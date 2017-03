Villingen-Schwenningen Dobmeier sieht Image der Kulturnacht in Gefahr

Im konkreten Fall handelt es sich um die Doppelstadt-Band "Lieber Anders", die einerseits beklagte, dass sie in diesem Jahr keine Einladung erhalten habe, gleichzeitig aber signalisierte, dass bei der städtischen Veranstaltung angeblich einiges im Argen liege (wir berichteten). Die Reaktion Dobmeiers darauf ist deutlich: "Die von der Band angegebenen zwei Minuten, die sie angeblich im letzten Jahr überzogen haben, bevor der Bühnentechniker die Boxen langsam abdrehte, sind im Wirklichkeit mehr als 15 Minuten gewesen."

So hätten die Musiker laut Dobmeier aufgrund des Elfmeterschießens im WM-Viertelfinale bereits eine Viertelstunde später erst begonnen zu spielen. "Es gab daraufhin klare Absprachen, wie lange die Gruppe hätte spielen dürfen. Daran hat sie sich nicht gehalten", verweist Dobmeier auf eine zweiseitige Stellungnahme des verantwortlichen Bühnentechnikers. "Lieber Anders" hatte in einem Schreiben gefordert, dass die Künstler für ihre Auftritte entlohnt werden sollten und vorgeschlagen, einen Euro mehr pro Eintrittsbändel zu verlangen. "Wir kommen Jahr für Jahr auf plus minus null raus. Und hier klammere ich das vergangene Jahr aus. Denn an dieser Stelle steht ein Defizit von 64 000 Euro. So schlecht ist die Kulturnacht gelaufen", sagte Dobmeier. Ziel der Veranstaltung sei immer gewesen, das kreative und interkulturelle Potenzial der Stadt sichtbar werden zu lassen, ergänzt mit zwei, drei Höhepunkten, um die Kulturnacht populärer zu machen. "Das hat die Kulturnacht geleistet." Doch die negative Stimmungsmache gefährde die Großveranstaltung. "Mir springen deshalb Sponsoren ab, was bei der genannten Rechnung fatal ist."

Andreas Dobmeier kann verstehen, dass sich Vereine manchmal schwer tun, einen passenden Beitrag zum Motto zu finden. Aus diesem Grund macht er allen Bewerbern Mut: "Wir feiern dieses Jahr eine Geburtstagsparty. Alle Beiträge sind Geschenke. Da kann jeder mitbringen, was er möchte."