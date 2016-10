Villingen-Schwenningen. Acht Ehrenamtliche aus der Region freuen sich über jeweils 1000 Euro. Die Preisgelder sollen wertvolle Arbeit unterstützen. Am Mittwoch überreichten Daniela Hübner, Gebietsverantwortliche von DM (Drogerie-Markt) und Filialleiterin Christine Balle die Schecks, eine Skulptur und Blumen. "Ihrem großartigen Beispiel sollten viel mehr Menschen folgen und sich motivieren lassen, selbst aktiv zu werden", erklärte Daniela Hübner voller Respekt. Preise erhielten die Ago aus Donaueschingen für die sozialpädagogische Arbeit mit Kindern, Feuerwehrmann Andreas Zielke aus Villingendorf und Elisabeth Schilling aus Donaueschingen, die sich in der Hospizbegleitung engagiert. Des weiteren freuen sich über den Geldsegen die Hospizbewegung Villingen, die Menschen bis zum Tod begleitet, die ProKids Stiftung in Villingen-Schwenningen mit "Kindern eine Chance geben" und dem "Pro-Kids-Treff". Außerdem die Realschule in Donaueschingen für das Kunst- und Kulturprojekt Stadtmauern und Siegfried Harr aus Zimmern-Horgen für seinen Einsatz in der Landschaftspflege. Foto: Schmidtke