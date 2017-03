VS-Schwenningen. Wolfgang Stange ist 1977 in die damalige Gruppe Schwenningen eingetreten, er hat sich gleich als Taucher ausbilden lassen und war in der Folgezeit über Jahre hinweg bei allen möglichen Gelegenheiten als Rettungstaucher engagiert, sei das im Einsatz, bei Übungen oder bei Öffentlichkeitsveranstaltungen. Darüber hinaus war er von 1984 bis 1988 stellvertretender Vorsitzender der damaligen Ortsgruppe Schwenningen. In diese Zeit fiel auch das Neubauprojekt der Rettungswache. Bei diesem Projekt war er ein unersetzlicher praktischer Helfer, der hunderte von Arbeitsstunden in den Neubau investiert hatte. Wolfgang Stange hat auch über Jahrzehnte hinweg für die Gruppen aus Schwenningen und St. Georgen das alljährliche Silvesterschwimmen in Konstanz organisiert. 2012 wurde er, nachdem er infolge seiner inzwischen eingetretenen Krankheit kürzer treten musste, aus dem Vorstand und der Einsatzeinheit ausgeschieden ist, zum Ehrenmitglied ernannt. Die Kontakte mit der DLRG der VS-Partnerstadt Zittau hat er in außerordentlich kameradschaftlicher Weise gepflegt. Er war bei jedem der gegenseitigen Besuche stets präsent und hilfsbereit, wurde daher auch zum Ehrenmitglied der Zittauer Wasserretter ernannt. Im DLRG-"Ruhestand" hat er sich noch einige Jahre beim freitäglichen Stammtisch als Grillmeister und Koch betätigt. Anlässlich der jüngsten Jahreshauptversammlung hätte er für seine 40-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt werden sollen, dies war nun nicht mehr möglich.