Villingen-Schwenningen DJs stimmen auf den Urlaub ein

Die Turmstube im Oberen Tor war gut gefüllt, und so wurde ausgelassen gefeiert. Es war das pure Tanzvergnügen.

Die beiden DJs, die regelmäßig gemeinsam auftreten, legten erneut die guten alten Vinylplatten auf. Viele der Schätze gibt es nur auf seltenen Platten. Egal, ob Jung oder Alt, die Besucher kamen voll auf ihre Kosten.

"Es war ein toller Abend. Danke, dass wir an diesem Abend erneut von der Betreiberfamilie Raptis so tatkräftig unterstützt wurden", freuten sich die Veranstalter von der Sound-Safari. Die thematisch geschmückte und dekorierte Turmstube verwandelte sich bei unbekannten und exotischen Klängen in ein kleines Sound-Paradies. Bunte Lichter, Badespielzeug, Fischernetze und Strandspielzeug hingen von der Decke und zauberten bei sommerlichen Temperaturen bereits ein gewisses Urlaubsfeeling. "Klar, das war ja auch eines unserer Ziele. Die Menschen mit unserer ausgewählten Musik in eine fremde, wilde und exotische Welt mitzunehmen", freute sich DJ Taste.