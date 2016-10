Villingen-Schwenningen DJK lehnt größere Partnerschaft ab

Die Sportgemeinschaft DJK Villingen (878 Mitglieder) blickte in ihrer Jahreshauptversammlung im Münsterzentrum auf 2015 zurück.

VS-Villingen. Die geistliche Leiterin der DJK, Doris Auer, eröffnete mit einem geistlichen Impuls die Versammlung. "Auf vielen Füßen muss ein Verein stehen, will er er erfolgreich arbeiten", sagte Präsident Ulrich Junginger und wünschte sich, dass die einzelnen Abteilungen noch intensiver die Kommunikation pflegen. In seinem Rückblick erinnerte Junginger an das 50-jährige Bestehen der Tischtennisabteilung, die Festivitäten anlässlich des 50-jährigen Bestehens der AH-Fußballabteilung sowie dem Neubau eines Kunstrasenplatzes auf dem Friedengrund. Dort soll auch noch ein Kleinfeldspielfeld mit Kunstrasen entstehen. Uli Junginger und sein Stellvertreter Michael Günther wurden als Beisitzer in den neuen Sportverband VS gewählt. Weiter unbesetzt ist die Position des Vizepräsienten Kommunikation übernehmen könnte.

Michael Günther erwähnte, dass im vergangenen Jahr 99 neue Mitglieder in die DJK eintraten. Das älteste Mitglied, Hanni Gabriel ist 97 Jahre alt, das jüngste, Jane Obergfell, fünf Jahre alt. 267 Jugendliche im Alter zwischen fünf und 17 Jahren treiben Sport bei der DJK in den verschiedenen Abteilungen wie Leichtathletik, Fußball oder Basketball. Letztere, so Junginger, wurde aufgrund eines fehlenden Trainers wieder eingestellt.