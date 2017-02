Villingen-Schwenningen Dirigenten kennen sich seit dem Studium

"Nachwuchsprobleme" ist ein Fremdwort

Was im Übrigen keiner von beiden fürchten würde. Gemeinsam ist den beiden Stadtmusiken nämlich die hohe Qualität ihrer Musiker und dass "Nachwuchsprobleme" für sie ein Fremdwort ist. Auch wenn das Gymnasium in acht Jahren (G8), vielen Jungmusikern die Entscheidung zwischen Sport und Musik – "beides geht nicht mehr" (Wössner) – aufdrängt, haben beide Jugendkapellen nur wenige Abgänge pro Jahr zu verzeichnen.

Würde man schrumpfen, dann wären sie wieder da, die Diskussionen über eine gemeinsame Stadtmusik in der Doppelstadt. "Diese Idee wird immer wieder einmal geäußert", weiß Markus Färber. Doch die Orchester sind so groß, dass sogar eine ­"Verbrüderung" auf der ­Bühne beim Galakonzert am 13. Mai ausgeschlossen ist und jeder sein eigenes Konzertprogramm mitbringen wird. Abgesehen vom nicht vorhandenen Platz für so viele Musiker, wäre das auch "kein musikalischer Gewinn", sind sich Färber und Wössner einig.

Für Wolfgang Wössner ist 2017 in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Neben der urkundlichen Ersterwähnung Schwenningens vor 1200 Jahren feiert er mit seinen Musikern auch das 130-jährige Bestehen der Stadtmusik und das mit einem Konzert am 8. April in der Hochschule für Polizei. Zudem findet am 29. April die Grundsteinlegung der Neckarhalle statt, musikalisch begleitet von der Stadtmusik Schwenningen. Darauf, dass man ab 2018 dann endlich einen adäquaten Auftrittsort hat, freut sich Wössner am meisten.