Villingen-Schwenningen Dirigent tritt ab

Dirigent Simon Glunz erinnerte insbesondere an das mit der Harmonie Schwenningen veranstaltete Jahreskonzert. Beim Konzert am 1. April wird Simon Glunz zum letzten Mal den Dirigentenstab beim Musikverein Weigheim schwingen. Berufliche Gründe veranlassen ihn nach sechs Jahren Zusammenarbeit zu diesem Schritt.

Vorsitzender Jochen Schieler hob in seinem Bericht das Herbstfest mit gleichzeitig veranstaltetem drittem Oldtimertreffen hervor – "ein Riesenerfolg mit viel Spaß und Lust auf mehr".

In Bezug auf Vorschriften des Jugendschutzes werden die Vereine stark gefordert. In Weigheim seien sie in der glücklichen Lage, dass die erforderlichen Regularien, wie Einsicht ins polizeiliche Führungszeugnis, von der Ortsverwaltung vorgenommen werden, hieß es in der Versammlung.