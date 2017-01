Villingen-Schwenningen Dirigent setzt Marksteine der Musik

Ein heiterer Marsch für Kinder von Sergej Prokofjew war eine phantasievolle Zugabe und Erinnerung an den großen Cellisten Heinrich Schiff, der im vergangenen Dezember verstarb. Ganz in der F-Dur-Sinfonie von Brahms ging der auswendig dirigierende und mit Freude dirigierende Leiter der Ludwigshafener Musiker auf. Er stachelte die Orchestermitglieder an, bestimmte in großer Gestik dynamische Vorgaben, formte die Phrasierungen und verlangte großen Ausdruck von Tutti und Soli. Bewundernswert, wie der Dirigent den Holzbläsern freien Gestaltungsraum zubilligte und den vier Sätzen zu Dramatik und Tragik verhalf. Differenzierte Stimmungslagen von Pastorale, seelischen Höhenflügen, Zärtlichkeit bis hin zum friedlichen Ausblick kennzeichneten das komplexe Gebilde, bei dem besonders das Finale fesselte. Zu Beginn: Mozarts Ouvertüre zur "Nozze di Figaro", eine begeisternde Hinführung zum Inhalt der Oper mit sprühendem Elan und Esprit, ein Zeugnis für die künstlerische Fähigkeit des Orchesters, gestalterisch zu wirken.