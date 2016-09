Rund ein halbes Jahr nach dem Spatenstich auf der Großbaustelle des Möbelriesen XXXLutz am Villinger Eckweg sind die Erdarbeiten größtenteils beendet. Vor wenigen Tagen wurden drei große Kräne für den Bau des Möbelhauses aufgebaut, nachdem Teile des Fundamentes bereits gegossen wurden. Bereits im Februar soll der Rohbau stehen, um – wie geplant – im Sommer nächsten Jahres die Eröffnung zu feiern. Zuvor müssen jedoch auch die Straßenbauarbeiten rund um die Ansiedlung fertiggestellt werden. Hierzu entstehen, wie bereits mehrfach berichtet, eine neue Stichstraße von der Wieselsbergstraße in Richtung Milanstraße und an der dortigen Kreuzung mit dem Eckweg ein neuer Kreisverkehr. Zudem soll auf der Bundesstraße 33 (auf dem Bild rechts) ein neuer Beschleunigungsstreifen gebaut werden. Die Arbeiten sollten ursprünglich im Juni beginnen, der Start wurde dann auf Anfang September verschoben. Wann es nun letztendlich los geht, steht jedoch noch nicht fest. Hierzu konnte seitens des Bauherrn noch keine Aussage getroffen werden. Foto: Eich