Villingen-Schwenningen Digitalisierung vielleicht Pilotprojekt

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Das Thema steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung und Soziales am nächsten Montag, 26. Juni. Als Investitionsschwerpunkte sind unter anderem der Anschluss der Schulen durch den Zweckverband Breitband an das kommunale Glasfasernetz sowie strukturierte Netzwerk- und Stromverkabelung der Schulgebäude vorgesehen.Vereinheitlicht werden soll die Netzwerkimfrastruktur.

Das Kreiskonzept liege, so heißt es in einer Sitzungsvorlage, gerade zur Überprüfung bei Jürgen Anders. Dieser hatte schon zuvor im Rahmen einer Stiftungsprofessur an der Hochschule Furtwangen die Breitbandinfrastruktur im Kreis vorangebracht. Nun soll aus der Investition ein HFU-Projekt werden "mit dem Vorteil der direkten Begleitung durch die Hochschule", beziehungsweise Mitarbeiter der Fakultät Digitale Medien. Ziel sei es, die traditionelle Präsenzlehre schrittweise durch computergestützte Lernformen und Lernfeldumgebungen weiterzuentwickeln, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Fachräume für Naturwissenschaft und Technik sollen entsprechend umgerüstet werden. Derzeit werde sogar geprüft, ob der Kreis im Rahmen der Digitalisierungsoffensive des Landes Pilotregion werden könnte, heißt es in der Vorlage.