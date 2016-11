Villingen-Schwenningen Diesmal geht’s richtig "musterhaft" zu

Villingen-Schwenningen. Auch wenn das Novemberwetter seinem Ruf alle Ehre machte, es war nass und kalt, hatten sich doch viele Menschen auf den Weg gemacht. Zu tun, zu sehen und zu erleben gab es allerhand.

Viele Händler hatten sich Sonderaktionen für ihre Kunden einfallen lassen, es gab Bratwurst und gebrannte Mandeln, ein Kinderkarussell drehte sich in der Oberen Straße und der (echte) "Bananen-Jo", Joachim Hartl, machte bei einstelligen Temperaturen gute Geschäfte mit heißen Maronen. Gerne wurde das regennasse Pflaster der Innenstadt mit den einladenden Bodenbelägen der Ladengeschäfte getauscht und so waren Händler und Kunden am Ende zufrieden mit dem verkaufsoffenen Sonntag.

Reges Treiben herrschte besonders im Franziskaner. Romy Wegner von der Haslachschule durfte einen 100-Euro-Einkaufsgutschein für die schönste Coloration des Muster-Werbeplakates entgegennehmen, den zweiten Platz belegte Sophie Rgcerz aus der Südstadtschule (70 Euro), und Romys Mitschüler Marco Seperstjewo Gornx darf seinen nächsten Geburtstag im Franziskaner ausrichten.