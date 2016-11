Villingen-Schwenningen Dieses Jahr 22 Firmenjubilare bei der Firma Meder

Dieses Jahr wurden 22 Beschäftigte für ihre Treue zum Unternehmen ausgezeichnet. Meder-Geschäftsführer Magnus Mauch empfing die 22 Jubilare im feierlichen Rahmen und bedankte sich für die treue und engagierte Mitarbeit im Unternehmen. "Die 22 Jubilare in diesem Jahr zeigen, wie toll sich unsere Mitarbeiter engagieren und uns die Treue halten", freute sich Mauch. "Das ist nicht nur der beste Beweis für ein hervorragendes Betriebsklima, sondern auch ein Kompliment an unsere Unternehmensphilosophie", so der Geschäftsführer weiter. Für die Mitarbeiter, die seit mindestens zehn Jahre bei Meder arbeiten, gab es von den Geschäftsführern Regine Meder und Magnus Mauch neben einem Präsent auch eine Urkunde. "Wir können uns glücklich schätzen, dass wir Jahr für Jahr solch gute, motivierte und qualifizierte Mitarbeiter ehren dürfen", so Mauch abschließend.

Folgende Mitarbeiter feiern dieses Jahr ihr Firmenjubiläum: Zehn Jahre zum Betrieb gehören Ioannis Kalognomos und Alexander Peters. Auf 15 Jahre bei Meder blicken zurück: Rosemanie Bornovas, Manuela Heim, Witali Helm, Elvira Kissand, Michael Maier, Florian Neumann, Irina Rajs, Heinrich Reimer, Antonello Sabatino, Edmund Schächterle, Marc Schnekenburger, Helga Schuhmann und David Silva. Sein 20. Jahr beim Federnhersteller konnte Michael Nesch feiern. Für 25 Jahre wurden Siegried Heckl, Ky Van Luu, Theopula Madenciler und Durali Metin geehrt, für 30 Jahre ununterbrochene Betriebszugehörigkeit bekamen Eveline Eberhardt und Evangeli Tsiavaliari eine Urkunde überreicht.