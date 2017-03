Villingen-Schwenningen Dieses Frühlingsfest ist nicht das Letzte

Mitfahrbänke bieten Sitzgelegenheiten an zentralen Punkten in der Gemeinde, deren Besucher signalisieren, dass die gerne als Beifahrer eines Pkw an einen neuen Ort mitgenommen werden wollen. Sie bieten eine moderne Art des Trampens und ergänzen vor allem in Gegenden mit schwächerer Verkehrsinfrastruktur das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs.