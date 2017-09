Villingen-Schwenningen Diese Schüler wollen hoch hinaus

VS-Schwenningen. Einmal im Jahr nehmen die Schüler des dritten Lehrjahres für Garten- und Landschaftsbau an einem Baumpflege-Seminar teil. Dazu kommen der Baumsachverständiger Bernd Musselmann und der Baumpfleger Martin Wetzler aus Waldkirch extra nach Villingen-Schwenningen. "Das Angebot entstand vor sieben Jahren auf unsere Initiative hin, wird durch einen kleinen Beitrag der Lehrbetriebe für jeden Teilnehmer und hauptsächlich durch die städtische Abteilung ›Stadtgrün VS‹ in Form von Sponsoring finanziert", erklärt Bernd Musselmann.

Das Seminar, an dem in diesem Jahr 43 Auszubildende teilnehmen, dauert pro Klasse zwei Tage. So ist eine Klasse seit dem gestrigen Dienstag bis einschließlich dem heutigen Mittwoch im Stadtgebiet unterwegs. Die zweite Klasse absolviert dann dasselbe Programm am Donnerstag und Freitag. Während der "Lehrphase unter freiem Himmel" sei die Klasse in zwei Gruppen geteilt. "Die eine ist bei mir und erfährt etwas über die Anatomie der Bäume. Dabei zeige ich sehr viel und gehe ganz praktisch vor", sagt Bernd Musselmann.

Der andere Teil der Gruppe wird von Martin Wetzler in die Kunst des Baumkletterns eingewiesen. "Das Klettern hat bei Baumpflegearbeiten einen großen Vorteil: Ich komme nämlich an alle Kronteile ran, während sich das mit einer Hebebühne deutlich schwieriger gestaltet", erläutert Wetzler. Ein anderer Vorteil sei, dass diese Technik nahezu überall angewendet werden kann – auch dort, wo kein Platz für eine Hebebühne ist. Der Baumpfleger stellt aber keinesfalls das Klettern in den Mittelpunkt seiner Schulung, sondern das Erlebnis in den Bäumen und die Beziehung zur Natur. "Die Schüler sollen lernen, wann und warum wir Bäume überhaupt schneiden und wo wir vielleicht auch darauf verzichten könnten", sagt Wetzler.