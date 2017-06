Villingen-Schwenningen Diese Nacht hat es in sich

Auf dem Muslenplatz präsentieren sich die Stadtmusik Villingen und die Stadtmusik Schwenningen anlässlich des Jubiläums gemeinsam und spielen sich ihre Stücke zu. Später geht es auf der Open-Air-Bühne mit den "Brodas Bros." heiß her. In den Shows der spanischen Breakdance-Gruppe treffen Funk und elektronische Musik auf Hip Hop, klassische Tanzelemente auf Breakdance, Steppschritte auf atemberaubende Akrobatik.

Anschließend gibt es ein ganz besonderes Geschenk zum Stadtgeburtstag: Sandmalerin Anna Telbukh hat eigens für die Kulturnacht eine Überraschungsshow für Villingen-Schwenningen vorbereitet, die vom Zusammenspiel aus Musik, Licht und sich immer wieder ändernden Bildern lebt. Eine Stadtgeschichte der etwas anderen Art. Ein weiterer Top-Act ist die finnische A-cappella-Band "Fork", eine der bekanntesten A-cappella-Bands Skandinaviens.

Um Mitternacht schmückt dann ein großes Feuerwerk – in diesem Jahr erstmals auf Musik abgestimmt – den Himmel über dem Muslenplatz. Das farbenfrohe Spektakel krönt die Kulturnacht, bedeutet aber nicht deren Ende – denn auf den Bühnen geht das Programm weiter. So laden anschließend auf dem Kleinen Muslenplatz "Billy Bob & the Buzzers" zu ihrer wilden Rock­ ’n’ Roll-Show ein.

Vorverkauf

Eintrittsbändel gibt es im Vorverkauf für acht Euro (Abendkasse: zehn Euro) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof). Freien Eintritt haben Besucher bis einschließlich 13 Jahre.

Mit dem Eintrittsbändeln kann auch der direkte Busverkehr zwischen Bahnhof Villingen und Hockenplatz Schwenningen kostenlos genutzt werden. Erstmals sind auch Weigheim sowie Tannheim an den Shuttleservice mit angeschlossen.