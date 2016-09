Villingen-Schwenningen "Diese Mauer steht mir nicht im Weg"

"Das ist eine ziemlich schwarze Grauzone. Manchmal betreten Parkour-Sportler Dächer oder Garagen, die ihnen nicht gehören", erklärt der 24-jährige Bastian Kaiser aus Erdmannsweiler. Ziel des Sports, bei dem man im Hocksprung Bänke und Mauern überwindet oder Wände hinaufläuft, sei es, im urbanen Umfeld so schnell wie möglich von A nach B zu kommen.

Begonnen habe alles vor acht Jahren mit ein paar Leuten, die Lust auf die Sportart aus Frankreich hatten und eine geeignete Halle suchten, um die schwierigen Sprünge und Salti zu üben. Schließlich bildete sich beim Mönchweiler Turnverein die Untergruppe "TVM Parkour, Freerunning & Tricking". "Die Idee ist der Gedanke: Diese Mauer steht mir nicht im Weg. Indem man sie überwindet findet man neue Wege und entwickelt andere Ideen, sich zu bewegen", versucht Kaiser es in Worte zu fassen. Der Soldat hat seine Heimat so völlig neu erfahren. "Man entdeckt die Stadt auf andere Weise, denkt nicht mehr nur in Straßen", erklärt er.

Auch in Villingen-Schwenningen gebe es einige geeignete Orte, beispielweise Parkhäuser. Einmal sei zwar die Polizei aus Neugier aufgekreuzt, habe aber festgestellt, dass nichts Illegales im Gange war und sei wieder gegangen. Der Sport ziehe oft Schaulustige an. "Ein Rentnerpärchen hat uns dabei zugesehen, wie wir über eine drei Meter hohe Mauer gesprungen sind. Die waren ernsthaft interessiert", erzählt Felix Hummel aus Mönchweiler.