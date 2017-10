Villingen-Schwenningen Diebesbande steht ab heute vor Gericht

Schwarzwald-Baar-Kreis. Dem Haupttäter, einem heute 52 Jahre alten Mann aus Bosnien-Herzegowina, wird vorgeworfen, von September 2016 bis April 2017 in über 50 Fällen in Wohn- und Geschäftshäuser in den Landkreisen Rottweil, Freudenstadt, Offenburg, Konstanz und Sigmaringen sowie im Schwarzwald-Baar-Kreis eingebrochen zu sein. Dabei haben er und die zwei Mittäter 40 000 Euro gestohlen. Die Taten, so die Mitteilung des Landgerichts Rottweil, sollen sich überwiegend nachts ereignet haben, während die Bewohner schliefen. Soweit es zu Begegnungen gekommen sei, soll der Angeklagte "nie Gewalt" angewendet haben, sondern stets geflüchtet sein. Die zwei Mitangeklagten sollen ihn manchmal mit Fahrdiensten unterstützt haben.