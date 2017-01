Ein unbekannter Täter hat Autokennzeichen an einem geparkten Wagen abgenommen. VS-Schwenningen. Im Zeitraum von Mittwochmittag gegen 11 Uhr bis Donnerstagmorgen gegen 1.45 Uhr hat laut Polizei ein unbekannter Täter am Studentenparkplatz in der Erzbergerstraße beide Kennzeichenschilder eines schwarzen VW Polos entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.