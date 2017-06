VS-Villingen/Konstanz (tam). Anfang Dezember vorigen Jahres steckte ein 40-jähriger, schwer drogensüchtiger Familienvater aus Villingen in einem Sportgeschäft in der Innenstadt ein Paar Handschuhe in seinen Jackenärmel und verließ das Geschäft. Als zwei Mitarbeiter ihn deshalb zur Rede stellten und ein Passant begann, ihn zu durchsuchen, verletzte er diesen mit einem Messer an Daumen und Oberschenkel.

Das Landgericht Konstanz hat den 40-Jährigen jetzt wegen schweren räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Eine Strafmilderung wegen des angeblich stark berauschten Zustands während der Tat kam in Anlehnung an ein Sachverständigengutachten für das Gericht nicht in Betracht. Auch eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt schied wurde wegen mangelnder Erfolgsaussichten abgelehnt.

Warum er damals diese Handschuhe stahl, wollte der Angeklagte vor Gericht nicht sagen. "Ich habe die halt gebraucht", meinte er. Zwei Monate vor dem Diebstahl sei er, der seit zwei Jahrzehnten drogenabhängig ist, wieder einmal rückfällig geworden. An jenem Tag sei er "mit Drogen vollgepumpt" gewesen: "Ich wusste nicht mehr, was ich tat", erklärte er den Messerangriff auf den Passanten. Er habe sich von drei oder vier Männern in die Enge getrieben gefühlt. Auch habe er nicht gezielt gestochen, sondern "nur rumgefuchtelt".