Villingen-Schwenningen Die "Zwangspause" bestens genutzt

Villingen-Schwenningen. "Also das Jahr ohne Contest war schon komisch", muss Sybille Roth zugeben. Sie sitzt gemeinsam mit Daniel Leguy-Madžar, dem Leiter des Villinger Jugendhauses, zusammen und lässt die Zeit ohne Contest Revue passieren. "Wir mussten viel erklären und Wogen glätten – viele waren mit der Situation unglücklich." Der Hintergrund: Wegen des unzureichenden Lärmschutzes musste der Contest pausieren, da man nicht mit allen Anwohnern eine einvernehmliche Lösung erzielen konnte.

Doch bei den Organisatoren kann man der Auszeit auch etwas Positives abgewinnen. Leguy-Madžar: "So eine Zwangspause ist manchmal nicht schlecht, um sich zusammen zu setzen und etwas neues auszudenken." Und: Aus der Not hinsichtlich des Lärmschutzes hat man in gewisser Weise eine Tugend gemacht. Denn der Wettbewerb findet nun nicht mehr in der Scheuer, sondern ab sofort im Café des Jugendhauses statt. "Das ist nun nicht mehr wie eine Konzerthalle, eher wie eine Clubshow", so der Leiter des Jugendhauses.

Wer nicht direkt vor der Bühne stehen möchte, hat nun auch die Möglichkeit, das Konzert gemütlich an der Bar zu verfolgen. "Dort haben wir Lautsprecher aufgebaut und übertragen das Konzert auf eine Leinwand – das kommt bisher ganz gut an", berichtet Leguy-Madžar. Zwar habe das Catering für die Bands nun weitere Wege, weil das Essen vom Café in die Scheuer gebracht werden muss – aber: "Die Bands hatten wahrscheinlich nie zuvor einen größeren Backstage-Bereich", lacht Roth. Die beiden sind vor allem froh, dass man seitens des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau bestens unterstützt wird – auch finanziell.