Villingen-Schwenningen Die Zukunft hängt von vielen Faktoren ab

Konträr hierzu entwickeln sich jedoch die räumlichen Kapazitäten der Hochschule. Auch wenn nun das Gebäude der Karlschule in Schwenningen hinzukomme, sei dieses mit Mietkosten verbunden. "Wir brauchen eine andere Lösung auf Landesebene, an Gebäude zu gelangen", erklärte Schofer Martina Braun. "Wir sind am Limit und können nicht noch mehr Gebäude anmieten, zudem noch welche, die alle zwei Jahre brandschutztechnisch erneuert werden müssen."

Dieses Problem sei tatsächlich auf landespolitischer Ebene gemacht, bestätigte auch Oberbürgermeister Rupert Kubon. "Wir wollten dem Land das Gebäude der Karlschule schenken und zudem noch 250 000 Euro für die Sanierung draufpacken, wenn anschließend die HFU das Gebäude nutzt." Dieses Angebot wurde bekanntlich abgelehnt. Doch der OB scheut sich auch nicht, dem Land erneut ein ähnliches Angebot zu unterbreiten. "Wenn die Janusz-Korczak-Schule leer steht, könnte ich mir gut vorstellen, auch diese dem Land Baden-Württemberg anzubieten – vorausgesetzt, der Gemeinderat stimmt zu." Allerdings habe er aufgrund seiner Erfahrung auch hier Bedenken, dass dieses Angebot angenommen wird.

Diese Situation hat auch Einfluss auf die Zukunft der in Rottweil gemieteten Räume. "Das war die einzige Chance, sofort auf Laborräume zugreifen zu können, ohne viel Geld investieren zu müssen und Brandschutzmaßnahmen zu installieren", erklärte Schofer, dass die Suche nach derartigen Räumen in Schwenningen vergeblich war. Wie lange das Gebäude im Neckartal angemietet und genutzt bleibt, sei auch von der räumlichen Entwicklung am Standort Schwenningen abhängig. Das sei aber keine Abwendung vom Standort Schwenningen. "Es ist ja nicht so, dass wir nicht alles versucht haben, eine passende Immobilie hier zu finden."

Wohnungssuche

Doch nicht nur auf dem Campus fehlt es an Platz: "Wir brauchen dringend ein Wohnheim, denn derzeit verschwenden wir einen Teil unserer personellen Ressourcen damit, dass sich unsere Mitarbeiter intensiv darum bemühen müssen, für Studierende Wohnungen zu finden", sagte Michael Lederer, Prorektor für Internationales und Weiterbildung. Insbesondere die ausländischen Studierenden hätten es auf dem privaten Wohnungsmarkt schwer. "Das sind teilweise intensive Verhandlungen und Gespräche mit den Vermietern", bestätigte Dekanin Margareta Müller.

Grünen-Stadträtin Helga Baur hakte an dieser Stelle nochmals nach, denn sie als private Vermieterin könne den dargestellten Mangel nicht nachvollziehen: "Wir registrieren seit geraumer Zeit, dass in unserer WG nicht mehr alle Zimmer so leicht zu vermieten sind." Deshalb befürchte sie für die Schwenninger Vermieter, dass sich der Bau von Wohnheimen negativ auf deren Vermietungen auswirke. Lederer entgegnete daraufhin, dass der Bedarf an Wohnungen insgesamt sehr groß sei und er nicht an eine negative Auswirkung glaube.

Attraktivität des Standorts

Doch Studienangebot und Wohnungsmarkt sind heute längst nicht mehr die einzigen Kriterien, die über die Attraktivität eines Hochschulstandorts entscheiden. Birgit Rimpo-Repp, Kanzlerin der HFU, weiß, dass die Kinderbetreuung oder auch das Sportangebot eine entscheidende Rolle spielen können. "Was die Kita-Plätze betrifft, haben wir in Schwenningen noch Nachholbedarf." Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Schule, Bildung und Sport, kennt das Problem, das allerdings nicht nur eines der Hochschule sei. "Wir haben in Villingen-Schwenningen eine sehr gute und ausgeprägte Kinderbetreuungslandschaft – vor allem auch im Umfeld des Campuses. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir halt auch vollkommen ausgelastet sind." Deshalb habe die Stadt in erster Linie auch die Pflicht gegenüber ihrer Bevölkerung, für ausreichend Plätze zu sorgen.

Sport an der Hochschule

Zu diesen Faktoren, die einen Hochschulstandort zukunftsfähig machen, zählt laut Margareta Müller auch das Sportangebot. Als Dekanin und Vorsitzende des Schwimm- und Skiclubs Schwenningen sieht sie dieses Thema aus zwei Perspektiven. "Wir Vereine sind durchaus daran interessiert, attraktiv für Studierende zu sein und diese für uns zu gewinnen." Gleichzeitig weiß sie aber auch, dass das in der Praxis nicht so leicht ist, wie es scheint.

Stefan Assfalg glaubt, dass das Vereinsangebot nicht immer den Ansprüchen der Studierenden entspricht und auch die Vereinstrukturen sowie die Hallenzeiten nicht passend seien. "Sei es der Semesterrhythmus oder die Hallenzeiten – oft stimmt das nicht überein", sieht auch OB Kubon ein Problem. Müller hingegen erklärt aus Vereinssicht: "Wir haben durchaus Angebote für Studierende. So zahlen sie beispielsweise einen minimalen Mitgliedsbeitrag, der den tatsächlichenNutzungsmöglichkeiten und Zeiträumen angepasst ist." Nur zusätzliche Angebote und Trainingszeiten könne kein Verein anbieten. "Schließlich machen wir das alles ehrenamtlich und können nicht mittags von 12 bis 14 Uhr ein Training anbieten." Rolf Schofer warnte aber davor, zu glauben, dass die jungen Leute individuelle Angebote suchen. "Wir müssen zukunftsorientiert denken. Wir werden immer internationaler und in vielen Kulturen sind es Mannschaftssportarten, über die sich Hochschulen und Universitäten definieren."

Martina Braun resümierte den intensiven Austausch als durchweg informativ und stellte weitere regelmäßige Treffen in der Runde in Aussicht: "Es ist gut zu erfahren, wie viele unterschiedliche Themenkomplexe eine Rolle für zukunftsfähige Hochschulstandorte spielen." Die Anregungen und Sorgen werde sie mit nach Stuttgart nehmen. "Ich bin für weitere Treffen offen, denn in der Regel werden die Probleme nicht weniger."