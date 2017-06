Villingen-Schwenningen Die Zeit rennt dem Mosaik davon

Bis August jedenfalls müsse endgültig geklärt sein, wo es hin soll. Hatte sich im vergangenen Jahr noch Maria Noce ins Spiel gebracht, die das Kunstwerk im geplanten Kinder- und Jugendhospiz unterbringen wollte, fällt diese Möglichkeit mittlerweile weg: Nicht nur, weil kein Zuständiger mit ihr geredet habe, meint Noce. Vielmehr seien es die Kosten, die sie in das neue Hospiz und in die Hospizarbeit stecken müsse. "Wir können die notwendigen Investitionen für das Mosaik einfach nicht stemmen", sagt sie. Auch der Schwenninger Heimatverein, dem der Erhalt des Kulturdenkmals wichtig ist, habe keine neue Lösung parat, berichtet dessen stellvertretender Vorsitzender Siegfried Heinzmann.

Kunstexperte Steinhart hofft auf Spender

Ratlos zeigt sich zudem der Villinger Kunstexperte Wilfried Steinhart. Als er sich vor rund zwei Jahren ebenso für die Rettung der Kunstwerke im Villinger Klinikum stark gemacht hatte, sei er auf das Mosaik in Schwenningen aufmerksam gemacht worden, erklärt er. Seither kämpft er für dessen Erhalt, ist bei Begehungen mit dabei gewesen. "Mir liegt das Mosaik arg am Herzen", sagt Steinhart, der immer wieder mit der "vergessenen Kunst am Bau" in der Doppelstadt in Verbindung gebracht wird. Ihn ärgere es, wenn Geld einfach "ohne Ende kaputt gemacht wird". Daher könne er auch nicht verstehen, warum die Stadt nicht eher auf das Kunstwerk aufmerksam geworden sei. "Sie hätte es garantiert schon verschrottet", gibt er sich kritisch.

Und auch wenn der Villinger dem Stadtentwickler Braun nicht hineinreden will, hofft er doch noch, in letzter Sekunde selber einen Freiwilligen zu finden – oder zumindest Bürger, die den Erhalt finanziell unterstützen. Eine Art Spendeaktion hatte er bereits 2016 gestartet und war als gutes Beispiel mit 100 Euro Zugabe vorangegangen.

"Wenn sich ein Kunstliebhaber und Selbstabholer findet, verschenke ich das Mosaik sogar", gibt sich Gregor Braun derweil leicht zynisch. Doch für den Notfall habe er noch eine andere Lösung: Er könne sich vorstellen, das Kunstwerk im neuen Wohngebiet Eschelen, das auf dem Klinikareal entstehen soll, in eine Außenwand auf der Quartiersmitte zu integrieren. "Das muss natürlich zunächst mit den Eigentümern geklärt werden", fügt der Stadtentwickler hinzu. Ein kleines Vordach solle als Wetterschutz fungieren.

Und was sagt der Kunstexperte dazu? Steinhart: "Möglich wäre das schon. Es wäre nur schade, wenn durch Vandalismus wieder etwas kaputtgemacht wird."