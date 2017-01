Villingen-Schwenningen Die Würfel kreisen

Harry Messmer und Clemens Müller zeigten sich an diesem Abend für die Organisation verantwortlich. Das Neujahrskranzpaschen ist die letzte von zahlreichen Veranstaltungen, die die Kolpingsfamilie anbietet. Nicht nur die Nikolausaktion steht auf dem Programm, sondern auch das Bewirten an der Feldner Mühle, zahlreiche Vorträge zu politischen, geschichtlichen, aktuellen und gesellschaftlichen Themen sowie etliche Besichtigungen, Ausflüge und Wanderungen werden jährlich angeboten. Schon bald nach dem Jahreswechsel werden die Mitglieder das neue Jahresprogramm zugeschickt bekommen, wie Harry Messmer verkündete. Am Schluss dieses gemütlichen Abends ging jeder zumindest mit einer gewonnenen Brezel nach Hause.