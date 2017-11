Villingen-Schwenningen Die Wohnraumplanung ist keineswegs nur kurzfristig

Villingen-Schwenningen. Was passiert mit der Polizeihochschule am Standort Schwenningen? Seit Monaten wird über eine mögliche Aufstockung auf bis zu 1700 Studenten diskutiert (wir berichteten). Zeitgleich rückten aber auch immer wieder neue potenzielle Standorte fern des Oberzentrums und der Kernhochschule in den Fokus. Eine Entscheidung gibt es bis dato noch nicht, dennoch erläuterte Oberbürgermeister Rupert Kubon in einem Pressegespräch, dass "die Stadt ihre Hausaufgaben macht", um eine gute Lösung anbieten zu können.