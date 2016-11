Villingen-Schwenningen "Die wirtschaftlichen Belange kommen viel zu kurz"

Waldmann meinte damit nicht nur den internen Personalwechsel, der dem GVO nicht gut getan habe. Denn als "Stimme der Wirtschaft", so sieht der Gewerbeverband mit seinen 429 Mitgliedern seine Position in der Stadt, sei es wichtig, in die städtischen Prozesse miteingebunden zu werden. Bei der Vorstellung der "Vier-Säulen-Leitidee" kam wiederholt zum Ausdruck, dass "noch viel Potenzial für die Zukunft" bestehe, um die Zusammenarbeit zwischen Stadt und GVO zu verbessern.

Waldmann nannte unter anderem das integrierte Stadtentwicklungskonzept, bei dem der GVO als wichtiger Ansprechpartner fungieren müsse. Doch das Know-How einzubringen, gelinge nur bedingt. "Die wirtschaftlichen Belange kommen viel zu kurz."

Um die Aufgaben künftig stemmen zu können, werde sich der GVO umstrukturieren und das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder vermehrt nutzen, erklärte Carsten Dörr von der Geschäftsstelle. So werden aus früheren Ausschüssen Teams gegründet, die die Themen Hochschule, Aus- und Weiterbildung, Stadtentwicklung oder Bauwesen ins Visier nehmen.