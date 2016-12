Villingen-Schwenningen Die Weihnachtsbotschaft wird in Musik verpackt

In diese Situation hinein wurde die Botschaft von Gott, der Mensch wurde, um nah bei den Menschen etwas von seiner neuen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, auf die unterschiedlichsten Arten zu Gehör gebracht. Anfang und Schluss bildeten Gottesdienste in ökumenischer Gemeinschaft: Gehörte zum Reigen der Gottesdienste für Familien mit ihren Kindern die ökumenische Krippenfeier in der Kirche St. Otmar in Weigheim, so versammelten sich evangelische und katholische Christenmenschen noch einmal am 2. Weihnachtsfeiertag zum Gottesdienst in der Mariä-Himmelfahrt-Kirche. Dieser befasste sich mit dem Schicksal des Stephanus, dem ersten christlichen Märtyrer.

Der katholische Diakon Christian Feuerstein und der evangelische Pfarrer Simon Ziegerer gestalteten den Gottesdienst gemeinsam. Der Kolping-Chor stellte dem gesprochenen Wort mit seinen Liedern eine passende musikalische Entsprechung gegenüber. In der Christvesper der Johanneskirche an Heiligabend blickte Pfarrer Simon Ziegerer in seiner Predigt hinter die Weihnachtskulissen. Er ging der Frage nach, was Jesus dazu bewog, aus seiner himmlischen Herrlichkeit auf die Erde herunterzukommen. Hierfür formulierte er einen Dialog zwischen Gott dem Vater und Jesus, an dessen Ende Jesus zur Entscheidung kommt, ein Mensch zu werden, um der verlorenen Welt Rettung zu bringen. Die Blockflötenstücke von Gisela Springer, die sich neben Florian Neumeister an der Orgel für die musikalische Gestaltung einbrachte, fassten die Weihnachtsgeschichte in Töne und sorgten für eine besinnliche Stimmung, die der prächtige Weihnachtsbaum in der Johanneskirche noch unterstrich.

In der Pauluskirche versammelte sich am ersten Weihnachtsfeiertag abends eine singfreudige Schar, um vor der großen Krippenlandschaft noch einmal einzutauchen in das Weihnachtsgeschehen. Die alten Weissagungen, die das Kommen des Erlösers ankündigen und die Hoffnungen und Zweifel zu wecken vermögen, kamen, sozusagen aus dem Mund der Krippenfiguren, zur Sprache. Diese kleinen so schön gestalteten Zeugen der Geburt Jesu konnten die Gottesdienstbesucher dann ebenso auch in die Dankbarkeit und in den festlichen Jubel hineinziehen.