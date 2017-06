Konzentriert, aber impulsiv ging sie am Montagabend im Schwenninger Frohsinn Sängerheim vorüber, die letzte gemeinsame Probe vom Liederkranz und MGV Frohsinn Schwenningen sowie vom Männerchor Villingen. Denn so langsam wird es ernst: Am Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr steigt im Franziskaner-Konzerthaus das große Jubiläumskonzert zur 1200-Jahrfeier der Stadt, das die drei VS-Chöre mit einem facettenreichen Repertoire gestalten. Als fulminanter Schlusspunkt wird unter der musikalischen Leitung von Kristina Becker vom Frohsinn die Arie "Habanera" aus der Oper Carmen von Georges Bizet erklingen – von allen 130 Sängern gemeinsam. Untersützung erfahren die Chöre dabei von Solistin Deoksuk Jeon-Raber, die bei der letzten Probe ebenso mit dabei war. Getreu dem Motto des Konzerts "Singen ist unsere Welt" tönte währenddessen die bekannte Carmen-Melodie aus den Räumen des Sängerheims und machte deutlich: Die Spannung, aber auch die Vorfreude auf den Jubiläumsabend, der klassische, aber auch moderne Stücke präsentiert, steigt. Karten für das Jubiläumskonzert gibt es bei der Tourist Info und Ticket Service in der Rietstraße, Telefon 07721/82 25 25, oder bei den Chören. Foto: Kratt