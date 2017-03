Villingen-Schwenningen "Die Vorfreude auf Ostern wächst"

"Bei mir ist im Prinzip ab dem 8. Januar Ostern", sagt die Inhaberin lachend. Bis es wirklich soweit ist, hat auch sie sich vorgenommen, süßen Versuchungen zu widerstehen. "Ich hoffe dass es klappt", sagt Machura, die sich während der letzten Fastenzeit eine wahre Mammutaufgabe gestellt hat. "Ich habe heilgefastet und für einen Halbmarathon trainiert", erzählt sie.

In diesem Jahr beschäftigt sie sich stattdessen mit dem Dekorieren: "Bei mir zu Hause ist alles schon österlich." In ihrem Geschäft duftet es ebenfalls nach frischen Blumen. Tulpen, Ranunkeln – die Farbpalette ist groß. "Wenn das Wetter jetzt so bleibt, ist es für die Pflanzen ideal", sagt sie.

Auch Inge Bertsche und ihr Mann Bert warten sehnsüchtig darauf, dass der Frühling endlich richtig in Schwenningen Einzug hält. Zwar war am 1. März – zumindest dem Kalender nach – offiziell Frühlingsanfang, das Wetter spielte in den vergangenen Tagen jedoch verrückt. Dem Ehepaar hat das jedoch nichts ausgemacht: "Wir haben die Fasnet trotzdem genossen", sagen sie. Nach den feierlichen Tagen nun mit dem Fasten zu beginnen, kommt für die beiden jedoch nicht in Frage. "Da hat man nur schlechte Laune", sagen sie lachend. Das findet auch eine Passantin, die gerade die Sonnenstrahlen am Muslenplatz genießt. "Ich habe mir stattdessen vorgenommen, mir mehr Zeit zum Lesen zu nehmen", sagt sie. "Auch so wächst die Vorfreude auf Ostern jeden Tag."