Villingen-Schwenningen Die Vesperkirche im Alltag leben

Zum ersten Mal mit im Organisationsteam dabei ist Pfarrerin Karin Ott. Sie kennt das Projekt bereits von ihrer bisherigen diakonischen Tätigkeit in Stuttgart. Wie empfindet sie die Vesperkirche in einer 80 000 Einwohner-Stadt? "Ich bin sehr beeindruckt – sowohl von der Atmosphäre, als auch von der Vielfalt der Menschen", sagt Ott.

Unterschiedliche Gäste an einen Tisch zu bringen, sei etwas Ungewöhnliches, das im Alltag immer weniger gelinge. In der Vesperkirche hingegen sei es ganz normal. "Wenn wir es schaffen, in den übrigen 48 Wochen des Jahres dieses hier Selbstverständliche in den Alltag hinauszutragen, dann ist es bereits ein wichtiger, kleiner Schritt", meint die Pfarrerin.

Natürlich gebe es Unterschiede zur Vesperkirche in Stuttgart: Sie öffne sieben Wochen lang – täglich von 9 bis 16 Uhr – ihre Türe. In der Landeshauptstadt mache sich der höhere Anteil von Armut bei den Besuchern bemerkbar. "Sie nutzen die Vesperkirche im Schutz der Anonymität der Großstadt", so Ott. Armut gebe es in Schwenningen natürlich auch, aber hier gehe es familiärer zu. Trotzdem hätten beide Vesperkirchen das gleiche Anliegen.

Und dieses wird auch in dem großen Gästebuch, das im Eingangsbereich der Pauluskirche ausliegt und täglich von Gästen mit Sprüchen und Dankesworten gefüllt wird, deutlich.

Wenn ein außergewöhnlicher Eintrag dabei sei, so Andreas Güntter, werde er am Ende des Tages im Mitarbeiterkreis laut vorgelesen. "Das Tagebuch ist wie ein Schatz", sagt der Pfarrer. Denn er zeige auch, welche Wirkung die Vesperkirche hat.