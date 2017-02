Villingen-Schwenningen Die Uhrenstraße und der Tourismus

VS-Schwenningen. Für das Oberzentrum könnte er viele Ideen entwickeln, aber er halte sich zurück, wolle sich nicht aufdrängen, meint der pensionierte Amtsleiter, der noch als Dozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg wirkt.

Vor 25 Jahren war Schlichthaerle der Initiator der deutschen Uhrenstraße, die ihren Beginn in Schwenningen hat. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen sind jetzt im Jubiläumsjahr geplant. Höhepunkt wird die große Geburtstagsfeier am Samstag, 13. Mai, im Uhrenindustriemuseum sein. Dieses ist eng mit der Uhrenstraße verbunden, die zwei Jahre vor der Eröffnung des Museums ins Leben gerufen wurde.

1979 begann Schlichthaerle seine Arbeit als Verkehrsamtsleiter in Villingen-Schwenningen. "Der Wille war da, aus fast nichts, was Marketingmäßiges zu machen", erinnert er sich. Damals sei es wichtig gewesen, Industrie und Tourismus einzubinden. Auch heute noch liege der Industrie viel an den weichen Standortfaktoren. Nach wie vor sieht er die Stärke der Stadt in ihrer hohen Umwelt- und damit Lebensqualität. Diese müsse aber durch die Stadtentwicklung gefördert werden.