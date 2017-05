Villingen-Schwenningen Diamonds-Bar: Uhlandstraße beginnt zu blühen

Daniel ­Daoud hat die Bar "Diamonds" im Januar 2016 eröffnet. Die Außenbewirtschaftung hat er bereits im vergangenen Sommer genehmigt bekommen und bestuhlt. Vor knapp zwei Wochen wollte Daoud dann den nächsten Schritt machen, wie er sagt. Er installierte eine Umrandung seiner Terrasse. Und auch die angrenzenden Lokale versorgte er gleich mit. Seither zieren einheitlich hellgrau gestrichene Europaletten die Außenflächen. "Ich liebe meinen Laden und habe immer neue Ideen, ihn zu verschönern."

Doch diese Art der Verschönerung gefällt offenbar nicht jedem, wie die Stadträte Helga Baur und Joachim von Mirbach (Grüne) jüngst verlauten ließen. Doch der kreative Bar-Inhaber lässt sich von negativen Stimmen nicht beeinflussen, zumal rein rechtlich von der Stadt und dem zuständigen Bürgeramt alles genehmigt ist.

Vor wenigen Tagen hat der Gastronom die gestrichenen Europaletten nun bepflanzt und mit LED-Lichtern bestückt, die in den Abendstunden "eine Wohlfühlatmosphäre" schaffen sollen. "Ich kann die Kritik an dieser Abgrenzung nicht verstehen. Sie ist einheitlich in der ganzen Straße, sie kommt bei den Gästen gut an, weil sie meine Kunden von den durch die Fußgängerzone fahrenden Autos abschirmt und sie schränkt niemanden ein", schildert Daniel Daoud. Zudem habe er sich an alle rechtlichen Vorgaben gehalten.