Villingen-Schwenningen Die Tierwelt ist eine wahre Schatzkiste

Eine Auswahl feinster Fauna-Fantasien ist nun bei der Dozentenmatinee der Musikakademie zu hören: am Sonntag, 2. April, 11 Uhr, im Franziskaner Foyer bei "Tiere in der Musik: Horn-Vieh und Floh-Walzer" der Reihe "Junges Podium".

Laute in Tonsprache

Zunächst sind es die Laute der Tiere, die sich wunderbar in die Tonsprache transponieren lassen. Dass Vogelgezwitscher dabei mit Abstand am häufigsten vorkommt, versteht sich nahezu von selbst. Ebenso ließen sich Komponisten vom Charakter inspirieren. Dabei war es eher zweit­ranging, ob es sich dabei um offensichtlich wahre oder fabelhaft verklärte Wesenszüge handelte. Oder aber typische Bewegungen wurden in Noten gebannt.