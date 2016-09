Villingen-Schwenningen Die Tage fürs Klinikum sind endgültig gezählt

Bei der Entkernung müssen die Materialien getrennt werden

Beide Gebäude sind vollständig entkernt, die Materialien wurden entfernt und getrennt. "Die Entkernung erfolgt zumeist im Inneren des Gebäudes. Richtig sichtbar wird erst der Abriss", sagt Braun. Trotzdem kommt am Schwesternwohnheim die alte Fassade zu Tage, die mithilfe von Eternit-Platten gedämmt wurde. Auch jene Platten würden als Schadstoffe entsorgt. Es dürfe nichts mehr dabei sein, was schädlich ist.

Dann läuft er an der ehemaligen Ärztevilla vorbei, die vor rund einem Jahr Ziel eines jugendlichen Brandstifters wurde. Nur noch eine Ruine und Schutthaufen erinnern an den Bau. Vandalismus habe das Klinikgelände stets dominiert. Zündler und Diebe seien bis vor Kurzem immer noch unterwegs gewesen, berichtet der Geschäftsführer. An einem Bagger sei eine Batterie ausgebaut, zudem hochwertige Kupferkabel gestohlen worden. Daraufhin habe die Firma eigene Kameras installiert. "Seitdem ist es besser", sagt Braun erleichtert.

Und noch eine Sache hatte ihm in den vergangenen Wochen Kopfzerbrechen bereitet: Das Wandmosaik von Künstler Berthold Müller-Oerlinghausen, das noch im Klinikgebäude schlummert. Wenn alles nach Plan laufe, dann werde das Kunstwerk im Zuge des Rückbaus mit Betonscheiben ausgesteift und transportfähig gemacht. "Wir beauftragen eine Spezialfirma, die das Mosaik nebenan ins Hospiz Via Luce bringt", sagt Braun. Dessen Geschäftsführerin Maria Noce hatte Braun angeboten, das Kunstwerk bei sich neu anzubringen.

Mit dem Fortschreiten der bisherigen Maßnahmen zeigt sich der Bauherr zufrieden, auch wenn notwendige archäologische Bodenuntersuchungen durch das Landesdenkmal in Freiburg den Abriss nochmals hinausgezögert hätten. "Die Abrissgenehmigung kommt hoffentlich nächste Woche, und dann geht’s endlich los", meint Braun, als er den Weg zurück Richtung Parkplatz an der Röntgenstraße schlendert. Dieser werde dem Erdboden gleich gemacht und durch eine Grünfläche ersetzt.

Auch wenn es gewiss noch dauert, bis die neuen Häuser stehen – Wohnraum für die ersten tierischen Bewohner werde bereits in den nächsten 14 Tagen geschaffen, berichtet Braun. Er weist auf einen am Parkplatzrand liegenden Masten hin. Dieser werde aufgestellt und fungiere als Vogelhaus für Mauersegler und Fledermäuse. Gregor Braun: "Die haben bisher in den alten Klinikgebäuden gelebt und sollen auch weiterhin hier oben wohnen bleiben."