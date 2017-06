Villingen-Schwenningen Die Südwest Messe wacht auf

Viele Mitarbeiter sind schon früh am Morgen gut gelaunt und sorgen für reibungslosen Ablauf

Reinigungskräfte laufen an den Hallen entlang. Um 5 Uhr beginnt für sie der Arbeitstag. "Sie kehren den Dreck aus den Ecken für die Kehrmaschine heraus, die eine halbe Stunde später kommt", sagt Ali Akpinar. Acht bis zehn Leute sind seinen Angaben zufolge morgens im Einsatz, um unter anderem den groben Müll zu sammeln und zu beseitigen sowie um zu fegen. Schon seit acht Jahren ist Akpinar Ansprechpartner für technische Fragen. "Tagsüber sind zwei bis drei Leute unterwegs, die Müllbeutel und Aschenbecher leeren", erläutert er.

"Habt ihr jede oder nur jede zweite Mülltonne geleert?", flachst Akpinar, als die Müllmänner zurück kommen. Etwa eine Stunde brauchen die Männer von Remondis, um die knapp 70 Mülltonnen und Container auf dem Messegelände zu leeren, schätzt Michael Stoll. "Samstags kommen wir um 4.30 Uhr, unter der Woche um 5 Uhr", erzählt er.

Wieder öffnet der Wachmann das Tor. Dieses Mal lässt er die große, gelbe Kehrmaschine auf das Messegelände. Darin sitzt Guido Wolf, der schon im vierten Jahr die Straßen für die Besucher herausputzt. "Ich kann Sie gerne eine Runde mitnehmen", bietet der gut gelaunte Fahrer an. In etwa zwei Metern Höhe sitzend, saugt er den Dreck vom Asphalt.

Seine Arbeit macht ihm sichtlich Spaß. "Es ist doch schön, morgens über die Messe zu fahren und nebenher Maschinen anzugucken", schmunzelt Wolf, der aus Hechingen kommt. Abwechselnd mit seinem Sohn kehrt er am frühen Morgen das Messegelände. "Jetzt wird es eng", ahnt er, als er eine der schmaleren Gassen anfährt. "2,60 Meter ist das schmalste, da kann ich den Besen noch raus lassen", erklärt er.

Im Rückspiegel sieht Guido Wolf den Besen. Mit dem Bedienpult in der Mitte des Fahrerhäuschens, das mit vielen verschiedenen Knöpfen und Hebeln ausgestattet ist, kann er den Besen einstellen. "Ich habe hier überall Knöpfe zum Spielen", sagt er vergnügt. Der Blick bleibt an einem kleinen Bildschirm hängen. "Hier kann ich sehen, was hinter mir ist. Eine Rückfahrkamera ist Pflicht", erläutert er.

Es dauert etwa zwei Stunden, bis er die Außenanlage "gesaugt" hat. "Eine Kehrmaschine ist wie ein Staubsauger", beschreibt er. Er steigt aus und zeigt, wie Dreck von der Maschine aufgesaugt wird. "Das ist eine normale Kehrmaschine, die zieht alles", freut er sich. Der Schlauch hat einen Durchmesser von circa 20 Zentimetern. Dann steigt er wieder ein. "Meistens fahre ich von der Mitte nach außen", beschreibt er seine Systematik. "Und zum Schluss fahre ich noch mal durch, um zu schauen, ob alles sauber ist."

"Wie bei den Heinzelmännchen" wird die Messe für ihre Besucher herausgeputzt

Auf dem Weg zurück zum Tor bewässert ein städtischer Mitarbeiter die Pflanzen aus seinem Wassertank. Auch ein Getränkelieferant ist zugange. Er lässt seine Ladefläche nach unten und zieht auf einem Sackkarren einige Kisten in ein Zelt. Wieder am Tor angelangt verabschiedet sich Guido Wolf.

Ali Akpinar fährt mit einem Elektro-Scooter vorbei, er hat immer noch viel zu organisieren. Genau wie die Einsatzleitung der Messe. Seit kurz vor 6 Uhr ist auch Manuel Hertlein, Geschäftsinhaber von SWAT Security, auf den Beinen. Und auch die Einsatzleiter der Polizei sind im Büro. Zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr trudelt das Parkplatzpersonal ein, da der Parkplatz um 7 Uhr öffnet.

Mittlerweile ist es nach 7 Uhr. Die Sonne scheint und lädt einige Aussteller, die bereits zu Werke sind, ein, draußen zu frühstücken. "Besser kann man die Messe nicht beginnen", findet Karin Huber, Mitarbeiterin der Südwest Messe. Sie kommt gerne vor der Arbeit, um bei einer lauwarmen Butterbrezel und einer Tasse Kaffee die Messe beim Erwachen zu sehen, verrät sie. "Das funktioniert wie bei den Heinzelmännchen", bemerkt Ulrich Cramer, Pressesprecher der Südwest Messe. Denn vom Trubel und den Arbeiten im Hintergrund, bekommen diese nichts mit.

8.30 Uhr: Einige Menschen stehen vor den Eingängen. Manche plaudern aufgeweckt miteinander, andere genießen das schöne Wetter. Die Messe ist wach und wartet nur darauf, die Tore für zahlreiche Besucher zu öffnen.