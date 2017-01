Villingen-Schwenningen Die Südstadtschule platzt fast

VS-Villingen. Überall gab es viel zu sehen, anzuhören und mitzumachen, was den künftigen Schülern Lust auf Schule machte und die Vielfalt des Lernbetriebes aufzeigte.

Das musische Profil in Kooperation mit der Musikakademie, mit Rhythmik für als Zweit- und dem "Musikkarussell" für alle Drittklässer, zieht auch Kinder aus entfernt gelegeneren Wohngebieten an. Seit fünf Jahren hat die Südstadtschule einen ungebundenen Ganztagsbetrieb. Rund 90 Schüler nehmen das Gesamtangebot bis 16 Uhr war, ein Anteil, der sich laut Schulleiterin Erika Götz stabilisiert hat. In der Südstadt kann man, muss aber nicht in die Ganztagsschule gehen. "Und das passt hier sehr gut hin", sagt Götz.

Sorgen machen ihr, ihren Kollegen und vor allem auch den Eltern indes ganz andere Dinge: Die Schule platzt aus allen Nähten. Abhilfe werde vom Schulträger schon seit zwei Jahren versprochen, sagt Catherine Martinez. Die Elternbeiratsvorsitzende legte am Samstag erstmals eine Unterschriftenliste aus, um der Stadt mit Hilfe vieler Namen deutlich zu machen, wie sehr das Problem drängt. "Wir beantragen den dringenden Baubeginn des Ausbaus der Südstadtschule", heißt es im Begleitbrief, den Catherine Martinez zusammen mit den Unterschriften in zwei Wochen bei der Stadt vorlegen will.