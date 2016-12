Villingen-Schwenningen Die Stadtmusik hat junges Potenzial

So kam es jetzt, dass die jungen Stadtmusiker mit ihren Angehörigen bei der Weihnachtsfeier nicht unter sich waren, sondern auch zahlreiche Marbacher unter den Gästen in der bestens gefüllten Halle waren. Die Vorsitzende der Stadtmusik Monika Bucher bedankte sich nicht nur bei den Marbachern für das städtische Asyl, sondern auch bei Rolf Greitmann vom Förderverein für die tatkräftige finanzielle Unterstützung der Projekte. Dazu gehören die Kooperationen mit den Schulen, um die Kinder vor dem Hintergrund der veränderten Schullandschaft möglichst früh an die Musik heranzuführen, mithilfe einer mit der Musikakademie erarbeiteten Konzeption. Außerdem sponserte der Förderverein für die Ausbildung 19 Saxonetten und neun Trompeten.

Als erste zeigten die Stadtmusik-Pimpfoniker unter der Leitung von Markus Färber, was sie schon können. Wohin ihr musikalischer Weg noch führen kann, zeigten die die Solisten der "Silbernen und Goldenen Klänge" der Absolventen des Silbernen und Goldenen Jugendmusik-Leistungsabzeichens und weitere Jungmusiker.

Musik körperlich in Szene gesetzt

Die Percussions-Boys setzten Musik auch ganzkörperlich in Szene. Moderator Tobias Dietz führte durch den Abend und erläuterte den Anwesenden anschaulich und detailliert, was bei solchen Prüfungen den jungen Musiker an Trainingsfleiß und Können abverlangt wird. Alle zehn Absolventen der Leistungsabzeichen freuten sich riesig, endlich die "hart verdiente Auszeichnung" aus den Händen von Verbandsjugendleiter Andreas Hirt in Empfang zu können. Den Jahresrückblick in Bildern erläuterten Andreas Rosenfelder und Nathalie Brunner. Zu guter Letzt ließ das Jugendorchester unter der Leitung von Markus Färber den Abend mit Stücken aus dem Jahreskonzert und Weihnachtsweisen ausklingen.