Villingen-Schwenningen Die Stadtmauer soll zur Adventszeit leuchten

Denn: Der Villinger Architekt schlug vor, soweit wie möglich vorhandene Leitungen oder Leuchtenpunkte zu verwenden – statt neue Strahler am Boden zu installieren. Die alten Leuchten sollen abschnittsweise durch neue Mehrfach-Leuchten ersetzt werden. Ein vergleichbarer Leuchtentyp ist laut Stadt beispielsweise bereits auf dem Vorplatz der Volksbank am Riettor, zwischen dem Bahnhof Villingen und der Villinger Innenstadt an der Brigach und entlang der Paradiesgasse sowie in der Schwenninger Fußgängerzone im Einsatz. Die Kosten für den ersten Abschnitt betragen rund 100 000 Euro, insgesamt sollen wohl rund 300 000 investiert werden.