Villingen-Schwenningen Die Stadt ist plötzlich als Träger denkbar

Villingen-Schwenningen. Das neue Jugendkulturelle Zentrum, das seit Anfang September auf dem ehemaligen Gelände des Familienfreizeitparks gebaut wird, soll nach Wunsch der Sozialdemokraten von der Stadt Villingen-Schwenningen geleitet werden und nicht von einem externen Träger, der möglicherweise über eine bundesweite, wenn nicht gar europaweite Ausschreibung gefunden wird. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstagabend wurde der Antrag mit neun zu vier Stimmen, bei drei Enthaltungen, angenommen. Somit kommt der Vorschlag in den Gemeinderat, wo endgültig darüber abgestimmt wird.

"Wir wollen mit unserem Antrag bewirken, dass die Abläufe beschleunigt werden", erklärte SPD-Stadtrat Bernd Lohmiller. "Vor allem aber wollen wir vermeiden, dass ein externer Träger das Programm im neuen Jugendzentrum inhaltlich diktiert." Diese Befürchtung sei aus seiner Sicht berechtigt, schließlich sei der Träger keine Rechenschaft schuldig, was er dort wann und wie veranstalte.­

Die Vorgehensweise, noch vor Festlegung der Trägerschaft einen städtischen Geschäftsführer zu bestimmen und innerhalb der Verwaltung eine entsprechende Stelle zu schaffen, konnte Katharina Hirt (CDU) nicht nachvollziehen. Und auch vonseiten der Freien Wähler sei man "nicht begeistert über den Vorschlag", sagte Ulrike Heggen stellvertretend. Auch die Grünen könnten dem Antrag nicht zustimmen, wie Cornelia Kunkis-Becker, die Joachim von Mirbach vertrat, anmerkte.