Villingen-Schwenningen "Die Stadt ist kein Kindermädchen"

Klaus Pfaffel zeigt sein Unverständnis gegenüber Kommentatoren, die meinen, dass die Stadt mehr aufräumen und für Ordnung sorgen müsse: "Warum muss die Stadt immer allen ihren Dreck aufräumen? Habe mich früher auch über so etwas aufgeregt. Die Stadt sollte mal einen Monat lang an solchen Plätzen gar nichts putzen. Da zeigt sich das Niveau der Menschen", schreibt er. "Und dann? Die Leidtragenden sind die Tiere und die Menschen, die sich dort erholen wollen", ist ein Teil der Antwort von Andy Rack.

Melina Dott bezieht ebenfalls klar Position: "Die Stadt ist kein Kindermädchen. Ganz ehrlich, wer meint, seinen Müll in die Gegend werfen zu müssen, hat das Wort Zivilisation nicht verstanden", meint sie. Michael Albikers antwortet darauf: "Ganz klar, jedoch so bleiben kann es auch nicht. Mach eine Aktion Sauberer See, und in einer Woche sieht es wieder so aus. Verstärkte Kontrolle und sofort die großen Knöllchen verteilen, wenn jemand dabei erwischt wird!", fordert er.

"Immer die Verantwortung abgeben ist nicht in Ordnung. Eines sollte diesen Menschen klar gemacht werden: Der Mensch braucht die Natur und nicht umgekehrt. Deswegen: Eigenverantwortung", appelliert auch Jeanine Peter. Und so lautet schließlich der Gesamt-Tenor im Netz: "Jeder muss sich an die eigene Nase fassen."