Villingen-Schwenningen Die Sprache ist das "A und O"

Ab September 2015 besuchte sie daher die VABO-Klasse der Feintechnikschule – eine Klasse, in der der Schwerpunkt vor allem auf dem Erwerb der deutschen Sprache liegt. Der 19-jährige Daniel Cruz aus El Salvador kam erst im April 2016 dazu. Simona und Daniel verstanden beide zu Beginn kein Wort Deutsch.

Unter dem Motto "Sprache kommt von Sprechen" versuchte die Klassenlehrerin der Feintechnikschule, ihre Schüler dafür zu motivieren, nicht nur im Unterricht, sondern auch in der Freizeit auf Deutsch zu kommunizieren. So blieben Simona und Daniel stets am Ball. Nach und nach kamen sie zudem mit immer mehr deutschen Jugendlichen in Kontakt.

Und es hat gefruchtet: Im Juni nahmen beide erfolgreich an der B2-Prüfung teil. Simona wird ab September voraussichtlich das Berufskolleg besuchen. Daniel wird an der HFU studieren.