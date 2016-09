Villingen-Schwenningen "Die sind nicht lauter als andere"

Die Vorgeschichte

Der ältere Herr lebt seit bald 30 Jahren in der Fördererstraße in Villingen, in nächster Nähe zu den ehemaligen Offiziershäuschen, in die vor einigen Wochen junge unbegleitete Flüchtlinge eingezogen sind. Schon in den ersten Nächten, berichtet er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, habe es Probleme mit den Jugendlichen gegeben. Nächtliche Unterhaltung auf der Straße, lautstarkes Telefonieren und Radio hören, unüberhörbares Türe schlagen ... das sei ihm nach 23 Uhr doch zu weit gegangen. Er habe die neuen Nachbarn darum gebeten, die Nachtruhe einzuhalten. Seither, so Sozialarbeiter Hüls, gebe es regelmäßige Gespräche mit dem Mann. Und seitdem "verhalten die sich auch so, wie man sich zu verhalten hat". Viele Anwohner pflichten ihm bei: "Die sind nicht lauter als andere", meinen mehrere Familien in der Nachbarschaft. Und Hüls frägt sich allmählich: "Was sollen wir denn noch machen?" Schon bevor die zwölf jungen Leute in das längere Zeit verwaiste Gebäude zogen, habe es Gespräche mit der Nachbarschaft gegeben, erinnert er sich. Mit der Bitte, ihn und seine Kollegen direkt anzusprechen, wenn es Probleme geben sollte. "Wir schreiten da schon ein", bekräftigt er. Seit diesem einen Vorfall, und das sieht nicht nur Hüls so, habe sich einiges zum Besseren hin verändert.

Verständnis zeigen

Im Schwarzwald-Baar-Kreis leben nach Auskunft der Kreisbehörde derzeit insgesamt 90 unbegleitete Flüchtlinge. 57 junge Menschen verteilen sich dabei auf Villingen-Schwenningen, zwölf davon wiederum leben in dem Reihenhaus in der Fördererstraße. Bei allem Respekt vor den Anwohnern, wirbt Hüls um Verständnis: "Wir müssen die jungen Leute erst mal auf unsere deutschen Gegebenheiten vorbereiten. Es braucht einfach etwas Zeit, sie auf Spur zu bringen."

Gespräch mit Anwohnern

Der Ärger über die "Ruhestörung" erreichte recht bald die Stadtverwaltung, bestätigte Oxana Brunner. Wie Hüls weist auch die Pressesprecherin darauf hin, dass vorgegebene Ruhezeiten zwar zu beachten seien, "aber hier muss sich das alles erst einmal einpendeln", wirbt die Pressesprecherin um Verständnis für die neuen Anwohner. An einem friedlichen Miteinander sei nicht nur die AWO interessiert, sondern auch die Stadtverwaltung. "Die ständigen Probleme sind bekannt", bestätigte Brunner. Aus diesem Grund werde es im Oktober ein Gespräch geben, an dem Oberbürgermeister Rupert Kubon, Sozialarbeiter Uwe Hüls und Anwohner teilnehmen sollen.

Ob der ältere Herr aus der Nachbarschaft der Unterkunft, der die Unterschriftenaktion mitinitiiert hat, an dem Gespräch im Herbst teilnehmen wird, ist noch fraglich. Wie er die Problematik sieht, das machte er schnell deutlich. "Was soll ein Gespräch denn noch bringen", entgegnet er. An jedem Wochenende, begründet er seine Haltung, sei es auch in den späten Abendstunden laut. Eine Einschätzung, die neben ihm auch noch drei andere Familien teilen, fügte er hinzu.