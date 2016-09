Villingen-Schwenningen Die Schwenninger sind als Landesstützpunkt Kata mitten drin

Erstmalig werden die Schwenninger einen Tag der offenen Tür gestalten. "Am Sonntag, 16. Oktober, können sich interessierte Mitbürger unseren Verein einmal anschauen und an einem Schnuppertraining teilnehmen", weiß der stellvertretende Vorsitzende Markus Wiedmann zu berichten.

In den Herbstferien beteiligen sich die Karateka vom Verein Bushido Schwenningen am Ferienprogramm und bieten an drei Tagen einen Einblick in die ostasiatische Kampfkunst an. Wer einfach ein wenig Karate machen möchte, ist gerne eingeladen. Da Bushido Schwenningen täglich Training in verschiedenen Alters- und Leistungsgruppen anbietet, ist für jeden etwas dabei.