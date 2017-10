VS-Schwenningen. Mit "Norwegens magische Küste – Hurtigruten" ist eine Multimediashow und damit verbundene Vernissage von Klaus-Dieter Gräuling im AWO Seniorenzentrum Am Stadtpark überschrieben, die am Donnerstag, 19. Oktober, 19 Uhr, im Rösslesaal der Senioreneinrichtung stattfindet. Klaus Dieter Gräuling nimmt die Zuschauer mit auf eine beeindruckende Reise in den hohen Norden. Brillante Fotos von Landschaften und Lichtstimmungen mit passender Musik und Kommentaren versehen, lassen die Etappen der beliebten Schiffsreise für die Zuschauer lebendig werden. "Die mannigfaltige Fjord- und Küstenlandschaft zieht jeden Reisenden in ihren Bann, schroffe schnee- und eisbedeckte Hänge, zu Tal stürzende Wasserfälle, schmale, tiefblaue Fjorde und natürlich das magische Nordlicht – die Natur ist der Star dieser Reise", erzählt Dieter Gräuling begeistert von seinen Erlebnissen. Im Anschluss an die Multimediashow wird die namensgleiche Ausstellung im Foyer des AWO Seniorenzentrums eröffnet. Die Ausstellung ist bis 15. Dezember täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.