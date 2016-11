Villingen-Schwenningen Die schöne Belle und das wilde Biest

VS-Villingen. Das französische Volksmärchen "Die Schöne und das Biest" ist spätestens seit der Walt-Disney-Verfilmung weltbekannt. Das LTT – Landestheater Tübingen-Reutlingen entwickelt aus der Originalversion eine ganz eigene Bilderwelt, in die Zuschauer ab sechs Jahren am Donnerstag, 8. Dezember, 10 Uhr, im Theater am Ring eintauchen können.