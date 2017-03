Villingen-Schwenningen Die Rhythmen Afrikas vereint mit Jazz

VS-Villingen. Das Weltmusik-Trio "Kalo-Yele" spielt am Samstag, 25. März, ab 21 Uhr im Villinger Jazzkeller in der Webergasse 5. Afrikanische Folklore und europäischer Jazz sind in dem außergewöhnlichen Trio vereint: ­Kalo-Yele heißt das weltmusikalische Projekt.