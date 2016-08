Villingen-Schwenningen "Die Polizei steht für die Art, wie wir leben"

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, die Landtagsabgeordneten Martina Braun und Karl Rombach sowie die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Sabine Wölfle waren zur Feierstunde in die Turnhalle der Hochschule gekommen. Das Landratsamt hatte Regierungsdirektorin Barbara Kollmeier geschickt. Ein Vertreter der Stadt VS fehlte, dafür hatten aber die Städte Donauschingen und Schramberg ihre Oberbürgermeister entsandt.

Innenminister Strobl sprach Herausforderungen wie Gewalt und Verrohung, die der Polizei Sorgen machen, an. Es sei es gut zu wissen, dass die Polizei in der Lage sei, diese Herausforderungen professionell zu meistern.

Gewalt gegen Polizei sei noch mal etwas anderes. "Die Polizisten stehen für die Art, wie wir alle leben. Gewalt gegen Polizei ist ein Angriff auf uns alle", sagte er. Innere Sicherheit bezeichnete der Innenminister als hohes Gut. Er habe noch nie verstanden, warum sich Sicherheit und Freiheit widersprechen sollten. "Sicherheit ist eine Voraussetzung für ein freies Leben in einem freien Staat", meinte er. Die Landesregierung erhöhe aktuell mit dem Antiterrorpaket drei Aufwendungen für die Sicherheit. 1500 zusätzliche Stellen sollen zur Stärkung der Beamten beitragen. In Bezug auf Schutzausstattung sei die baden-württembergische Polizei bundesweit beispielhaft aufgestellt. "Sie sind es, die ein geordnetes Zusammenleben in dieser Gesellschaft gewährleisten", ermunterte Strobl die Absolventen. Die Polizeiarbeit sei nahe an den Schattenseiten des Lebens mit Gewalt, Verwahrlosung und Elend. Deswegen könnten die jungen Polizeibeamten in eine Phase der Frustration geraten. "Polizeiarbeit ist Sisyphusarbeit", stellte Strobl fest, sah aber auch Anlass für Optimismus.

Michael Falk und Immanuel Baron von Freytag-Loringhoven hielten als Vorsitzende des Allgemeinen Studentenausschusses eine Ansprache. Das Festprogramm wurde stimmungsvoll umrahmt durch das Landespolizeiorchester unter der Leitung von Stefan Halder.