Villingen-Schwenningen Die Polizei steht bei Schülern hoch im Kurs

Villingen-Schwenin gen. Wer im Schwarzwald-Baar-Kreis studieren möchte, hat die Qual der Wahl. Medizintechnik, Maschinenbau, Internationale Betriebswirtschaft oder soziale Arbeit – um nur einige wenige zu nennen. Licht ins Dunkle des Studienfächer-Dschungels sollte der Studieninformationstag bringen. Bereits zum 20. Mal öffneten die Hochschulen am Mittwoch ihre Türen für interessierte Schüler.

Große Resonanz bei der Hochschule für Polizei

So auch die Hochschule für Polizei in Schwenningen, wo sich über 500 zukünftige Studenten über das Angebot der Hochschule informierten. Ziel eines Studiums bei der Polizei ist der Bachelor of Arts und eine Laufbahn im gehobenen Polizeidienst. Dass das Studium bei der Polizei auf so großes Interesse stößt, komme nicht von ungefähr, meint Polizeioberrat Jürgen Renz, der als Dozent an der Hoch­schule lehrt. Bei einer Schülerbefragung stehe die Polizei an erster Stelle, noch vor großen Sportartikelherstellern und Automobilkonzernen, so Renz. Den Hauptgrund für das rege Interesse am Beruf des Polizisten sieht Renz in der Vielfältigkeit der Einsatzgebiete der zukünftigen Beamten. Die wenigsten würden die Laufbahn wegen der beruflichen Sicherheit einschlagen. Den Schülern rät er, sich vor dem Studium intensiv mit der Frage, ob man wirklich den Beruf des Polizisten ergreifen möchte, zu beschäftigen.