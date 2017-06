Villingen-Schwenningen Die perfekt inszenierte Naturkatastrophe

Das hört sich nach bitterem Ernst an. Aber es ist Teil des ausgeklügelten Drehbuchs, das jedes kleinste Detail beschreibt. "Ein Jahr haben wir dafür gebraucht", sagt Christoph Stotzer vom schweizerischen Bundesamt für Bevölkerungsschutz, der die Arbeiten an diesem umfangreichen Werk koordiniert hat und sozusagen Chefautor ist.

Es ist das Drehbuch einer groß angelegten Katastrophenübung, an der in den Landkreisen Schwarzwald- Baar und Konstanz sowie in den Kantonen Schaffhausen und Thurgau am gestrigen Donnerstag insgesamt rund 280 Personen teilnehmen.

Sie alle sind jedoch nicht am Ort des Geschehens, sondern arbeiten am Sitz der Landratsämter und der Hauptstädte der Kantone. Sie sind diejenigen, die besorgten Anrufern Auskünfte geben, Presseanfragen beantworten, Kräfte und Mittel koordinieren und verteilen. Sie organisieren zudem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Schweiz.

Laut Drehbuch ist die Bundesstraße 27 bei Villingen-Schwenningen ebenso unpassierbar geworden wie die Autobahn 81 ab Bad Dürrheim und die Bundesstraße 33 nach St. Georgen sowie die Abzweigung nach Königsfeld. Grund: umgeknickte Bäume und Überflutungen. Morgens, 7 Uhr, sind etwa 30 Straßen unpassierbar. Manche Gemeinden, etwa Furtwangen, sind vom Verkehr komplett abgeschnitten. Hinzu kommen Stromausfälle. Alle diese Fälle stehen zwar im Drehbuch, doch für Mitarbeiter in den Krisenstäben kommen sie unvorhergesehen. "Sie sollen mit der Übung lernen, unter solchem Stress und Druck zu arbeiten", sagt Landrat Sven Hinterseh. Er betont, dass ein solches Unwetter "durchaus realistisch" sei. Auch die Wetterdaten sind nicht aus der Luft gegriffen: Vorbild für die Übung war der Orkan Kyrill, der im Januar 2007 schwere Verwüstungen anrichtete. Passenderweise lautet der Titel der Übung "Aiolos" – dieser Name ist Programm: Das griechische Wort bezeichnet den Gott der Winde.

Etliche Leichtverletzte

Den schrecklichsten Unfall sieht das Drehbuch vor dem Tunnel der Schwarzwaldbahn bei Sommerau vor. Dort entgleist ein Zug. Ob es Tote gibt, ist lange Zeit unklar. Es ist zunächst nicht einmal sicher, wie viele Personen sich im Zug befinden. Quälend lang wirken die Minuten der Ungewissheit. "Mein Mann saß im Zug, der entgleist ist. Ich kann ihn am Telefon nicht erreichen", sagt eine Anruferin mit zitternder Stimme, für die die Hotline des Landratsamts die einzige Hoffnung bedeutet, mehr zu erfahren. Doch aus einer Lagebesprechung im Landratsamt kommt Entwarnung: "Keine Toten!" Zwei Schwerverletzte und "etliche Leichtverletzte" gab es jedoch.

Man merkt während der Konferenz in einem überhitzten Raum mit den Stabsleitern im Landratsamt, wie in diesem Moment die Spannung von ihnen abfällt. Das Drehbuch hat seine Wirkung nicht verfehlt. Gesteuert wird die grenzüberschreitende Übung von Villinger Landratsamt aus. Dort wird der Sitzungssaal umfunktioniert zum Regieraum.

Wirklichkeit abgebildet

Minutiös haben die Drehbuchautoren im Voraus festgehalten, mit welchen Informationen sie die Stäbe in Deutschland und der Schweiz versorgen. Dabei schlüpfen rund 25 Mitarbeiter in die Rollen von Gemeindemitarbeitern, von Feuerwehrmännern oder auch von besorgten Bürgern, die die Hotline wählen. "Hier bilden wir die Wirklichkeit ab", berichtet Christoph Stotzer.

Und zu dieser "Wirklichkeit" gehört auch grenzüberschreitende Kriminalität. "Wenn allgemeines Chaos ist, kann es auch sein, dass manche darin eine Chance sehen", sagt Bruno Steidle vom Hauptzollamt in Singen. Damit meint er zum Beispiel Drogenkriminalität, aber vor allem "klassischen Schmuggel". Deutsche und Schweizer Zöllner müssen sich so organisieren, dass die Grenzübergänge nicht zur rechtsfreien Zone werden.