Villingen-Schwenningen Die Menschen und ihre Geschichten

VS-Villingen. Nun wurde sie die Location der Eventreihe "100 Prozent VS" unter dem Motto VS.Hautnah.Erleben. In der sechsten Episode, stehen 20 Einwohner der Doppelstadt Villingen-Schwenningen im leeren, ovalen Zimmer in der alten Villa und sagen in einem Wort, wie sie die Doppelstadt beschreiben würden.

Die auf Video aufgenommenen gesagten Worte der einzelnen Personen, werden zusammengeschnitten, in einem sehr kurzen Film aneinandergereiht und am 13. April kommenden Jahres in der Neuen Neuen Tonhalle präsentiert.

Die Angst, dass sich einige Worte wiederholen könnten, bewahrheitete sich nicht. Unter anderem wurde ­"unvergleichlich", "Lebensqualität" und "Heimathafen" genannt.